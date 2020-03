The Mandalorian, in arrivo da Hot Toys un Baby Yoda a grandezza naturale

La febbre di Baby Yoda è arrivata anche in Italia già da alcuni mesi, e col recente arrivo della piattaforma Disney+ è possibile vedere la serie che ha lanciato l'adorabile creatura verde, Star Wars: The Mandalorian. Da oggi è in streaming anche il terzo episodio, mentre continua il lancio dei prodotti di merchandising.

L'ultima novità è una riproduzione a grandezza naturale di The Child (è questo il nome con cui ci si riferisce al personaggio in The Mandalorian), realizzata da Hot Toys. L'articolo è già disponibile per il pre-ordine.

Questa versione giocattolo di Baby Yoda, che si può vedere in calce all'articolo misura 36 centimetri ed è corredata di una serie di gadget e accessori, come due paia di orecchie intercambiabili per rappresentare diversi stati d'animo, tre coppie di braccia per fargli assumere diverse pose, la sua tunica beige e una collana con l'emblema del mitosauro. Anche il viso è riprodotto nei minimi dettagli, con tanto di rughe.

Come sappiamo Baby Yoda ha riscosso immediatamente un successo smisurato, sorprendendo la stessa Disney, che aveva previsto di metterne in vendita il merchandise soltanto in un secondo momento, per evitare spoiler. Si sprecano inoltre sul web i meme sull'iconico personaggio, che uno dei protagonisti di The Mandalorian, Werner Herzog ha definito un prodigio tecnologico.

La seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian, intanto, dovrebbe arrivare su Disney+ il prossimo autunno.