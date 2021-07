The Mandalorian: in arrivo una nuova eccezionale action figure di Din Djarin

Nonostante dovremo attendere ancora per un bel po' la terza stagione di The Mandalorian, nei prossimi mesi potremo godere di una nuova eccezionale action figure di Din Djarin prodotta da Gentle Giant con un design retro a dir poco accattivante.

Proprio come la sua figura Hasbro originale da 3,75", presenterà il classico mantello in vinile poiché verrà dotato anche dell'iconico Amban Phase-Pulse Blaster, il fucile ad impulsi utilizzato dal personaggio interpretato da Pedro Pascal. Il Mandaloriano avrà alcune articolazioni mobili, tra cui braccia, gambe, testa rotante. La figura sarà confezionata in un blister richiudibile di Star Wars. Un oggetto da collezione come questo è piuttosto unico e i fan della serie Disney+ faranno di tutto per accaparrarselo. Questa figura Jumbo Kenner sarà un'esclusiva del Big Bad Toy Store, e sarà messo in vendita a $ 79,99.

"L'ultima aggiunta alla linea di action figure è proprio il Mandloriano! Basato sulla serie Disney+, questa nuova figura da 12" presenta un mantello in vinile e l'arma caratteristica di Mando. Viene confezionato su un blister richiudibile in stile retrò, così da poterlo estrarre per poterci giocare e poi riposarlo! Progettato e scolpito da Gentle Giant Ltd".

Intanto uno stuntman ha confermato che la stagione 3 di The Mandalorian sarà molto simile alla stagione 1. Se vi va, naturalmente, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa action figure di Mando.