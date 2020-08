The Mandalorian, in arrivo nuovo merchandise dedicato a Baby Yoda: ecco le foto

Continua il grande successo di The Mandalorian: dopo mesi di attesa da parte dei fan, è disponibile altro merchandise dedicato alla storia del cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal e in particolare a Baby Yoda.

Conosciuto come The Child, il personaggio ha subito colpito tutti gli appassionati di Guerre Stellari, tanto che la Disney non è riuscita a gestire le numerose richieste per il merchandise dedicato a Baby Yoda. Ora invece sono disponibili nuove linee di oggetti incentrati sul personaggio, per esempio una luce per la stanza, che raffigura Baby Yoda nella sua "culla". Il prezzo dell'oggetto è di 15,92$, che equivale all'incirca a 13€. Se invece cercate qualcosa di più grande è presente anche una lampada a forma di busto di The Child, il suo costo si aggira sui 40€, esattamente 45,99$.

Inoltre l'azienda BoxLunch ha anche annunciato di essere al lavoro su un vaso porta piante sempre dedicato al misterioso personaggio, venduto al prezzo di 15,92$ e che nelle sue versioni precedenti ha riscosso un notevole successo, diventando subito sold out. In calce alla notizia potete trovare una foto di tutti e tre gli oggetti, che siamo sicuri saranno apprezzati da tutti i fan della serie presente nel catalogo di Disney+. Chiudiamo la notizia segnalandovi il grande successo dello show, infatti The Mandalorian è stato candidato a 15 Emmy Awards per la sua prima stagione.