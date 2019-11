The Mandalorian: in arrivo un nuovo sguardo alla serie in vista del suo debutto

A poche ore dal debutto di Disney+ negli Stati Uniti, la Casa di Topolino manderà in onda un nuovo sneak peek di The Mandalorian durante il Monday Night Football che vedrà i Seattle Seahawks contro gli imbattuti San Francisco 49ers.

Vista la mole di spettatori che seguiranno l'evento, la Disney approfitterà della vetrina per presentare la prima serie live-action di Star Wars al pubblico americano in vista del suo esordio nel servizio streaming, che andrà live oltreoceano e in Olanda a partire da domani. Il resto d'Europa, Italia compresa, dovrà invece attendere il prossimo 31 marzo.

L'arrivo del nuovo filmato è stato anticipato con il breve teaser che potete trovare in calce alla notizia, e nel quale vediamo il Mandaloriano interpretato da Pedro Pascal, il personaggio di Werner Herzog e il droide cacciatore di taglie doppiato da Taika Waititi.

Oltre a The Mandalorian, sarà disponibile per la visione al debutto di Disney+ anche Avengers: Endgame. Restando in casa Star Wars, invece, è stato già annunciato l'arrivo di altre due serie tv: una che vedrà il ritorno di Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi, e l'altra che vedrà come protagonista il Cassian Andor di Diego Luna. Inoltre, Bob Iger ha confermato che in futuro arriveranno altri show di Star Wars.

Siete curiosi di vedere The Mandalorian? Fatecelo sapere nei commenti.