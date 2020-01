The Mandalorian, in arrivo il peluche di Baby Yoda targato Build-A-Bear

La prima stagione di The Mandalorian è andata, ma di Baby Yoda non ci libereremo molto presto: la mascotte della serie ideata da Jon Favreau ha avuto un impatto tale sui fan dello show che, per non sentirne più parlare, dovremmo solo sperare nell'arrivo di qualcosa di ancora più grosso (ma poi, in fondo, chi è che vuole davvero liberarsene?).

In attesa della seconda stagione di The Mandalorian, dunque, la Baby Yoda-mania potrà trovare sfogo (oltre che nel rewatch della prima stagione, naturalmente) nei tanti gadget ufficiali già disponibili sugli store: di Baby Yoda è possibile trovare praticamente ogni cosa, dalle magliette alle tazze, passando ovviamente per gli adorabili peluche.

Proprio questi ultimi stanno per accogliere tra le loro fila un nuovo arrivato: si tratta del peluche di Baby Yoda prodotto dal noto rivenditore american Build-A-Bear, che ne ha annunciato la messa in commercio all'ICR Conference di Orlando. "Sono entusiasta di annunciare che saremo una delle prime compagnie a mettere in vendita il fenomeno che in questo momento è più popolare di tutti i candidati alle presidenziali messi insieme" ha dichiarato il CEO di Build-A-Bear Sharon Price John.

Recentemente, inoltre, sono stati messi in vendita anche i calzini di Baby Yoda. Jon Favreau, però, ha invitato tutti ad andarci piano con il protagonista di The Mandalorian.