The Mandalorian: in arrivo tra poche ore il nuovo trailer della serie di Star Wars

Con il debutto del servizio streaming Disney+ sta per debuttare anche la prima serie live-action di Star Wars, The Mandalorian, con il primo episodio diretto da Jon Favreau. In attesa del debutto, al quale mancano un paio di settimane, i fan potranno scoprire nuove sequenze nel nuovo trailer dello show, in arrivo tra poche ore.

L'account Twitter di Star Wars ha confermato che un nuovo trailer di The Mandalorian verrà rilasciato nella notte americana. Il tweet è accompagnato da un video con le tre star principali star dello show:"Gina Carano, Pedro Pascal e Carl Weathers hanno dato una sbirciatina al nuovo trailer di The Mandalorian. Vivilo anche tu stanotte".

Il video mostra le tre star della serie che guardano il trailer imminente, con Pedro Pascal che insiste perché lo guardino di nuovo non appena sarà terminato.



Molto probabilmente il trailer verrà pubblicato durante il match di football americano del Monday Night, tra Pittsburgh Steelers e Miami Dolphins. La scorsa settimana Disney e LucasFilm hanno pubblicato il trailer di Star Wars - L'Ascesa di Skywalker durante l'intervallo della trasmissione del Monday Night Football su ESPN.

L'Ascesa di Skywalker porrà fine alla saga di Skywalker, iniziata con il primo film della trilogia originale di Star Wars nel 1977.

The Mandalorian ha un ruolo fondamentale nei progetti futuri del franchise, tanto che Disney ha speso ben 100 milioni di dollari per la prima stagione dello show.

Il primo episodio contiene uno spoiler di Star Wars mentre pochi giorni fa sono stati diffusi i character poster.