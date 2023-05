The Mandalorian, in arrivo a settembre un adattamento manga della prima stagione!

La Disney ha sempre fatto della transmedialità il suo marchio di fabbrica in particolare con i franchise più importanti. A confermarlo è la prossima uscita, a settembre, di un manga di The Mandalorian che adatterà fedelmente tutta la prima stagione della serie dei record.

Prima prodotto Disney+ sia in ordine di tempo che per capacità di attirare ogni volta una quantità di pubblico impressionante, la serie riceverà il suo primo adattamento in formato manga. Dopo l'apertura all'animazione orientale con Star Wars: Visions, la LucasFilm ha deciso di buttarsi anche sul formato cartaceo. Sono anni che la Disney sostiene la produzione di fumetti di Star Wars in modo da completare o adattare storie viste sul grande schermo. Per The Mandalorian sembrava uno step quasi logico, ma è solo servivo un pò più di tempo.

Mentre ci si inizia a fare domande riguardo la produzione di The Mandalorian 4 e se lo sciopero degli sceneggiatori porterà a ritardi, questa settimana sul canale Youtube ufficiale è stata resa nota la data d'uscita del manga della serie con protagonista Pedro Pascal: 12 settembre. In Giappone la serializzazione in questo formato del prodotto era già cominciata nel 2022 ma, a settembre, per la prima volta sarà pubblicata anche in lingua inglese.

Nel frattempo si è parlato anche di come The Mandalorian non esplorerà il passato di Grogu poichè troppo concentrati a raccontare il presente e la sua nuova famiglia incarnata in Mando. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!