The Mandalorian, Rosario Dawson ha girato uno spot nei panni di Ahsoka Tano?

I rumor che anticipavano l'arrivo del primo trailer di The Mandalorian 2 per la scorsa settimana si sono rivelati incorretti, ma potrebbe esserci un motivo. Secondo quanto riportato dall'affidabile Kessel Run Transmissions, infatti, il trailer è stato rinviato per permettere a Rosario Dawson di girare un filmato promozionale nei panni di Ahsoka Tano.

Il debutto della Jedi nella nuova stagione della serie di Star Wars è stato confermato ormai da diversi mesi, ed essendo uno dei personaggi più attesi è possibile che Disney+ voglia presentarla come si deve insieme al materiale promozionale dedicato ai nuovi episodi.

Secondo quanto riportato dal sito, che lo scorso giugno ha anticipato con successo l'annuncio del sequel spirituale di Star Wars: The Clone Wars incentrato sulla Bad Batch, il filmato in questione mostrerebbe Ahsoka con indosso un mantello grigio mentre affronta due cacciatori di taglie. L'azione si svolgerebbe all'interno di una cantina, e secondo gli autori del rumor si tratterebbe di una scena "fenomenale".

Primo sguardo ad Ahoska Tano o meno, l'uscita della stagione su Disney+ è prevista per il prossimo ottobre (la data precisa non è ancora stata rivelata) e dunque non dovrebbe mancare molto al debutto del primo trailer ufficiale.

Intanto, a conferma dell'ottimo successo ottenuto dalla prima stagione The Mandalorian, Lucasfilm ha ribadito che il futuro di Star Wars è anche in televisione.