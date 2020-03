The Mandalorian: Ashley Eckstein conferma di non essere coinvolta nello show

Ashley Eckstein è la doppiatrice storica del personaggio di Ahsoka Tano. Da Clone Wars in poi Eckstein ha sempre prestato la propria voce al personaggio e ora che rumors vorrebbero Ahsoka Tano nella seconda stagione di The Mandalorian, molti fan chiedono a gran voce il suo ingaggio a discapito di Rosario Dawson, che sembra essere la prima scelta.

Tutto questo chiacchiericcio ha indotto Ashley Eckstein a pubblicare una nota ufficiale in merito:"La scorsa settimana è stata diffusa la voce che Ahsoka Tano fosse nella seconda stagione di The Mandalorian. Ho letto tutte le vostre domande e i vostri commenti su questa storia e vi ringrazio per la pazienza, dato che ho impiegato il tempo necessario per rispondere ai quesiti. La verità è che non sono coinvolta in The Mandalorian. Non posso rispondere a domande per qualcosa di cui non ho fatto parte. Sono un'attrice e mi sono esibita in tutti i tipi di medium: film/tv live action, teatro, doppiaggio, conduzione, ed è stato il mio sogno da 14 anni quello d'interpretare Ahsoka Tano in tutte le sue forme. Continuerò ad essere grata per le opportunità nell'aiutare a creare storie per Ahsoka Tano e sono sempre felice di vedere che la sua eredità proseguirà".



Infine Eckstein ha concluso:"Sono solo un membro di un team di persone straordinariamente talentuoso che serve per dare vita ad Ahsoka Tano. Le decisioni finali per Ahsoka non sono mie e non posso commentare qualcosa di cui non so davvero nulla".

Dopo l'iniziale entusiasmo per il rumor che riguarda Rosario Dawson, molti fan si sono chiesti perché Ashley Eckstein non possa lei stessa interpretare il personaggio. Molti appassionati non sono contenti della scelta di Rosario Dawson e vedremo come andrà a finire ufficialmente questa vicenda. Nel frattempo Michael Biehn si unisce al cast di The Mandalorian, per gli episodi della seconda stagione. La Disney potrebbe puntare ad una serie di spin-off, dopo l'ingresso di Ahsoka Tano.