The Mandalorian, attori ricattati da Disney? 'Volevano scannerizzarmi in cambio di lavoro'

In attesa di scoprire se The Mandalorian 4 si farà o meno, dal set della serie live-action di Star Wars arrivano una serie di accuse molto pesanti verso la pratica della 'scannerizzazione dei corpi degli attori'.

Parlando con Capital e Main, una comparsa di The Mandalorian, Nicole Kreuzer, ha rivelato che la produzione di The Mandalorian ha cercato di costringerla a sottoporsi a scansioni digitali promettendole più lavori, dicendole che se si fosse lasciata scansionare digitalmente le avrebbero assegnato più scene da girare, cosa che però non è mai accaduta: "Inizialmente volevo rifiutarmi di farlo. Mi sentivo a disagio", ha rivelato la Kreuzer. "Ma poi mi hanno promesso un sacco di lavoro extra se avessi accettato, era questa la carota che ci agitavano davanti. Se avessi detto di no alla scansione mi avrebbero mandata a casa quel giorno stesso e non mi avrebbero più richiamato. Ma dopo aver accettato non mi hanno richiamata ugualmente."

Secondo quanto dichiarata dall'attrice, la sua paga giornaliera è stata di 170 dollari e poiché i cellulari erano banditi dal set per evitare leak, non ha avuto modo di contattare il proprio sindacato per chiedere delucidazioni riguardanti la pratica della scansione digitale: l'attrice, ad oggi, non sa ancora cosa ha fatto lo studio con le sue scansioni digitali. Nel frattempo, Capital e Main afferma anche che Disney e Lucasfilm non hanno risposto alle dichiarazioni della comparsa quando contattati per un commento.

Ricordiamo che la pratica della scannerizzazione digitale è uno dei motivi per cui il sindacato degli attori è entrato in sciopero al fianco di quello degli sceneggiatori, che a loro volta stanno scioperando anche per via dell'utilizzo delle intelligenze artificiali nella stesura delle sceneggiature.