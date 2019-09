The Mandalorian: ad uno degli attori della serie non è mai piaciuto Star Wars

Recentemente i membri del cast di The Mandalorian hanno rivelato il loro film preferito della saga di Star Wars. Ma sembra che non tutti siano grandi fan della serie, come possiamo scoprire in questa intervista a Bill Burr, attore presente nella prossima opera di Disney+.

Ecco cosa ha rivelato ai microfoni di "The Rich Eisen Show": "Devo ammetterlo, non sono mai stato un grande appassionato di sci-fi... Mi piace Blade Runner e anche il film di Sam Rockwell Moon, mi piace la versione più inquietante e cupa tipo Stanley Kubrick, ma non mi sono mai appassionato a Star Wars. Quando ho provato a vederlo ero ormai troppo grande, c'erano gli Ewoks e robe così, mentre io volevo vedere Fuori di Testa. Non avevo l'età giusta e non ho perso l'occasione di prendere in giro i fan ogni volta che usciva un nuovo film, mi divertivo un po' solo perché la gente era entusiasta. Sono una brutta persona, vedo le persone che aspettano con ansia qualcosa e devo subito prenderle in giro".

Sembra però che l'incontro con il regista Jon Favreau abbia fatto cambiare idea all'attore: "Ho incontrato Jon e mi ha detto sai sto scrivendo questa serie su Star Wars, ti va di partecipare? Gli ho risposto che ho sempre preso in giro gli appassionati di Star Wars e lui mi fa penso che sarà divertente, soprattutto per i tuoi fan".

Alla fine è stata soprattutto l'atmosfera da spaghetti western a convincere Bill Burr, interessato alle atmosfere più dark e adulte della serie di Disney+. Nel frattempo Jon Favreau ha parlato di un altro progetto oltre The Mandalorian, sempre dedicato a Guerre Stellari.