The Mandalorian, un'attrice della serie rompe il silenzio sul licenziamento di Gina Carano

Ospite dell'annuale edizione del Dragon Con di Atlanta, Emily Swallow ha rilasciato il primo commento sul licenziamento di Gina Carano da parte di un membro del cast di The Mandalorian, la serie di Star Wars con protagonista Pedro Pascal.

L'attrice di Cara Dune, nota già in precedenza per i suoi pareri negazionisti, è stata allontanata dalla produzione lo scorso febbrai a causa di un post che paragonava il trattamento dei membri e simpatizzanti del partito repubblicano a quello riservato agli ebrei durante la persecuzione nazista. Tuttavia, l'interprete dell'Armaiola ha speso solo parole di elogio nei confronti della collega.

"Tutto quello che posso dire è che Gina, lavorando con lei personalmente, mi ha colpito fin dall'inizio e si è dimostrata interessata ed accogliente rispetto alle opinioni degli altri" ha dichiarato Swallow. "Vuole avere dialoghi genuini. È proprio così nella vita di tutti i giorni. Sul set è più curiosa delle altre persone. È molto generosa, molto gentile".

Per quanto riguarda i retroscena, l'attrice ha affermato di non essere al corrente della modalità con cui è avvenuto l'allontanamento: "So molto poco di quello che è successo. L'ho vissuta come voi. Non so nulla di cosa è accaduto internamente. Posso solo parlare del fatto che Gina è una persona adorabile, ed è così".

Intanto, in attesa di scoprire la data di uscita della terza stagione, sono emersi degli interessanti rumor su The Mandalorian 4.