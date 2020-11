The Mandalorian meglio di Avengers e Stranger Things: è il franchise più amato in America

A partire da gennaio 2019, il National Research Group ha intervistato oltre 350.000 persone riguardo a circa 700 franchise di intrattenimento per scoprire quali di questi fosse considerato il più audace e stimolante dal pubblico americano.

La compagnia ha preso in considerazione le risposte al sondaggio per determinare quali franchise avessero la "maggiore probabilità di resistere alla prova del tempo e continuare ad evolversi e reinventarsi per rimanere rilevanti a livello globale". Insomma, una sorta di bollino di qualità a 360 gradi. Il risultato? The Mandalorian, la serie Disney+ ambientata nel mondo di Star Wars in circolazione da poco più di un anno, ha ottenuto il primo posto a discapito di icone come gli Avengers e Stranger Things.

La Casa di Topolino domina la lista con il 70% dei franchise presenti nella Top 20, anche e soprattutto grazie a personaggi del Marvel Cinematic Universe quali Black Panther, i Guardiani della Galassia, Iron Man, Black Widow e Spider-Man. Segue Netflix con tre voci nelle prime 10 posizioni: Stranger Things (di cui è attesa la quarta stagione), Ozark e The Witcher.

Di seguito potete trovare la classifica completa:

The Mandalorian Avengers Stranger Things John Wick Black Panther Guardians of the Galaxy The Witcher Ozark Spider-Man: Un nuovo universo Black Widow Deadpool Thor Iron Man Mario Bros. Toy Story Doctor Strange Spider-Man Coco Il Re Leone Hamilton

A proposito dello show Disney+, è da poco emerso in rete il poster ufficiale di Ahsoka Tano in The Mandalorian 2.