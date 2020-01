The Mandalorian: dopo Baby Yoda arriva Baby Jabba in una fan art

The Mandalorian, la serie di Jon Favreau ambientata nell'universo di Star Wars, ha convinto praticamente tutti (qui la nostra recensione del finale di The Mandalorian), ma la vera e propria rivelazione dello show su Disney+ è stata senza dubbio il personaggio di Baby Yoda, che fin dalla sua prima apparizione ha fatto impazzire tutti i fan.

Per farsi un'idea della popolarità del personaggio, pensate a quanti meme ed immagini avete visto in giro per la rete e per i social dal suo debutto ad oggi. Ma se ci fosse un altro personaggio storico di Star Wars "ringiovanito", il trono di Fenomeno del momento di Baby Yoda potrebbe vacillare?

È quello che si è chiesto l'artista Leonardo Viti, che ha condiviso su Instagram un artwork divenuto virale in pochissimo tempo, raffigurante... Baby Jabba. La versione "fun size" del perfido Jabba The Hutt, uno dei personaggi più negativi dell'intera saga di Star Wars, è sorprendentemente carina e coccolosa come potete vedere nel post in calce alla news. Nessuno potrebbe sospettare che dietro si celi un vero e proprio mostro.

E voi che ne pensate di questo bizzarro artwork? E se davvero in futuro in The Mandalorian vedessimo l'arrivo di Baby Jabba? La credete una cosa plausibile? Non è l'unica fanart a tema postata in questi giorni: date un'occhiata al crossover tra The Mandalorian e The Witcher...