The Mandalorian, Baby Yoda è a cavallo di un Bantha nel nuovo Funko Pop!

I fan di The Mandalorian si sono fatti trovare tutt'altro che impreparati all'avvio della nuova stagione: la mancanza dello show con Pedro Pascal si era sentita forte e chiara durante questa pausa tra prima e seconda stagione e la voglia di tornare ad andare a spasso per la galassia era più forte che mai.

Il difficile, a questo punto, è ingannare il tempo tra una settimana e l'altra: Disney+ infatti ha deciso di restare coerente con la gestione dello scorso ciclo di episodi, concedendo ai propri utenti non più di una puntata a settimana.

In nostro soccorso arriva dunque, come sempre, il merchandising ufficiale di The Mandalorian: Funko, ad esempio, è sempre sul pezzo ed ha proprio in queste ultime ore presentato una nuova figurina della serie Funko Pop! Ride in cui vediamo Baby Yoda e mando a cavallo di un meraviglioso esemplare di Bantha.

Le celebri creature hanno già fatto ritorno sul piccolo schermo durante questa premiere della seconda stagione, per cui quale momento migliore per presentare al pubblico il nuovo oggetto da collezione a tema? La Mandalorian-mania, ovviamente, non si ferma qui: su YouTube è già disponibile la colonna sonora di The Mandalorian, mentre su Twitter ha fatto il suo esordio il tasto like dedicato a Baby Yoda.