The Mandalorian, Baby Yoda conquista la copertina di The Pop Insider

Non accenna a diminuire la febbre da Baby Yoda, il personaggio lanciato dalla serie Disney+ Star Wars: The Mandalorian che è ormai anche entrato nel dizionario come meme. Il tenero pupazzo verde, in questo caso sotto forma di action figure della Black Series Hasbro ispirata a Star Wars, è adesso sulla copertina del nuovo numero di The Pop Insider.

L'immagine, che si può vedere in calce all'articolo, è stata realizzata da Mitchel Wu e mostra un momento affettuoso tra Baby Yoda e Mando, il personaggio interpretato da Pedro Pascal. A giudicare da questa foto, varrà proprio la pena di aspettare il momento in cui i prototipi saranno acquistabili, dopo i ritardi nella messa in vendita del merchandising. La stessa Disney è infatti rimasta spiazzata ed è stata travolta dall'ondata di popolarità di The Child, tanto che la mossa di non mettere subito in commercio i gadget di Baby Yoda si è rivelata a conti fatti una sorta di boomerang.

Marissa DiBartolo, redattrice capo di The Pop Insider, non potrebbe essere più soddisfatta e orgogliosa della copertina. "La Toy Fair di New York è un evento importantissimo nell'industria del giocattolo, e volevamo una copertina davvero speciale per accontentare tutti i nostri lettori" ha dichiarato. "Alla fine del 2019 non esisteva una mania più grande di Baby Yoda nel mondo dei giocattoli, i fan erano in estasi, e una volta che abbiamo visto l'incredibile serie di prodotti di Hasbro abbiamo pensato di volerne uno sulla nostra copertina. Avevo già lavorato in passato con Mitchel Wu per la copertina della nostra guida ai regali natalizi e siamo tutti contentissimi che abbia scattato questa foto per noi. Il suo talento artistico è davvero impareggiabile, e sapevamo che avrebbe realizzato qualcosa di assolutamente unico."

Manca poco intanto all'arrivo di Disney+ in Italia, ma non è ancora chiaro se The Mandalorian sarà disponibile da subito o a cadenza settimanale.