The Mandalorian, Baby Yoda conquista ancora una volta i fan della serie

Non sappiamo ancora come andrà a finire questa seconda stagione di The Mandalorian ma una cosa è certa, il successo di Baby Yoda non si esaurirà tanto presto.

Sembra infatti che il volo non sia stato proprio un toccasana per il piccolo che, ha rigurgitato tutto ciò che aveva mangiato. Questa scena è diventata un vero è proprio trend sui social e, in molti hanno ricondiviso l'immagine di Baby Yoda con il visino sporco di cibo.

Nel corso del 4 episodio di The Mandalorian lo abbiamo visto alle prese con una merenda molto particolare. Baby Yoda è stato infatti lasciato da Mando in una sorta di scuola e qui il tenero Bambino ha deciso di rubare dei cookies ad un suo compagno di classe non particolarmente propenso alla condivisione. Dopo aver divorato velocemente tutti i biscotti, Baby Yoda è stato ripreso dal suo padre putativo ma, dopo essere salito sulla Razor Crest qualcosa è andato storto.

Settimana dopo settimana, Baby Yoda conquista sempre più il pubblico, con il suo visino tenero ed innocente e la sua fame incontenibile. Se nel capitolo 10 di The Mandalorian la passione del Bambino per le uova della Signora Rana aveva suscitato molte polemiche, ora il piccolo omino verde torna a far parlare di se per un'altra scorpacciata.

Baby yoda eating macarons in class 🥺 ARE YOU FREAKING KIDDING ME!?! 😭♥️😭♥️ #TheMandalorian pic.twitter.com/zPGlDLZ58U — satan (@mega_intense) November 20, 2020

cw mando mandalorian spoilers #TheMandalorian

-

din’s “oh boy” theyre so🥺🥺🥺 pic.twitter.com/pohhkHltCh — b • moff gideon supremacy (@mauldaIorian) November 20, 2020

Can they buy Baby Yoda new clothes now ? He’s been wearing the same thing for a long time ? Now it has puke stains !! #TheMandalorian https://t.co/RIvH3yyAIk — Mysterious Stranger (@fluffybook) November 20, 2020

CW / / MANDO SPOILERS

.

.

.

.

.

PLS THE WAY MANDO USED HIS CAPE TO WIPE THE BABY PUKE OFF OF BABY YODA MY HEART — harley ❖ mando s2 spoilers! (@SITHARKHAM) November 20, 2020