The Mandalorian, Baby Yoda diventa un costume per cani: vedere per credere

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato degli ultimi oggetti dedicati a The Mandalorian e in particolare al personaggio di Baby Yoda, diventato in poco tempo uno dei più amati dai fan di Guerre Stellari. Il successo è stato tale che la Disney ha deciso di creare anche una linea di costumi per cani.

In calce alla notizia potete vedere un'immagine che ci mostra il simpatico costume, adatto ai cani di piccola taglia e incentrato sulla scena in cui Baby Yoda decide di assaggiare una rana. Se volete acquistarlo, il travestimento è disponibile nello shop online della Disney, nella pagine del sito è possibile trovarlo in varie taglie, al costo di 29,99$, all'incirca 25 euro. Oltre al peluche della rana tenuto da due braccia, il costume è composto anche da una pelliccia finta e una cintura. Nel catalogo della Disney sono disponibili altri costumi dedicati ai vari personaggi di Star Wars, tra cui i famosi Ewok e altri alieni conosciuti nella saga nata dalla mente di George Lucas.

Se invece preferite altro merchandise, vi segnaliamo che negli ultimi mesi del 2021 sarà pubblicato il romanzo dedicato a The Mandalorian, scritto da Adam Christopher e che ci svelerà altri retroscena sul personaggio interpretato da Pedro Pascal.