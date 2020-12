The Mandalorian, Baby Yoda diventa Darth Grogu in una nuova incredibile fan art

Baby Yoda è una delle più belle scoperte nell’universo di Star Wars, tutti lo amano per la sua dolcezza. Ma ora, una nuova fan art raffigura The Child come il prossimo presagio di sventura del mondo: Darth Grogu.

Grazie alla loro connessione condivisa con la Forza, Ahsoka Tano (Rosario Dawson) e Baby Yoda sono stati in grado di comunicare non verbalmente, permettendo a The Child di rivelare le sue origini e il suo vero nome.

Tra il suo passato traumatico e il suo sviluppato attaccamento a Mando, Ahsoka ha detto che Grogu ha molte paure in lui, rendendolo vulnerabile al lato oscuro. Lo abbiamo visto inclinarsi verso il lato oscuro in più di un'occasione in The Mandalorian in effetti. E nell'ultimo episodio, Ahsoka ha affermato di aver percepito in Grogu la stessa rabbia e lo stesso odio che hanno portato alla caduta di Anakin Skywalker.



Come può una creatura così dolce come Baby Yoda passare al lato oscuro? Fandom ha provato ad immaginarlo pubblicando una fan art che rappresenta una versione di Darth Grogu che puoi vedere in calce alla notizia. Non c'è nessuna creatura del lato oscuro che infesta la galassia nell'era della trilogia sequel, quindi forse Mando alla fine troverà un modo per salvare la galassia dall'ira di Darth Grogu.

Mentre i fan dibattono ed elaborano teorie su chi ha salvato Baby Yoda portandolo via dal Tempio Jedi, Jon Favreau ci ha svelato la ricetta dei biscotti di Baby Yoda.