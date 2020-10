The Mandalorian, Baby Yoda è parte di una diade della Forza? Scopriamolo insieme

Baby Yoda, la star di The Mandalorian è una strana entità del vastissimo mondo di Star Wars. Nonostante le sue tenere sembianze da bambino, secondo un'incredibile teoria potrebbe però essere parte di una diade della Forza.

In Episodio IX è stato svelato il concetto di diade della Forza e, abbiamo anche scoperto l'esistenza di un nuovo potere, ovvero la possibilità di guarire proprio attraverso la Forza. Questa particolare abilità è fin qui posseduta solo da Rey e Ben, ma sembra che possa essere sfrutta anche da Baby Yoda. Nella nuova guida The Star Wars Book, che espande e descrive alcuni concetti del franchise di questa galassia lontana lontana, si comprende che in sostanza il potere di guarire e la diade sono concetti connessi.

In un passaggio del libro si legge che: "Coloro che sono parte di una diade posseggono hanno una grandissima abilità. Possono usare la Forza per guarire una persona o una creatura, ma il gesto richiede un grande dispendio di energia che può indebolire chi usa questo potere".

Insomma quando Baby Yoda usa questo potere per curare Mando, rivela in un certo qual senso la possibilità di far parte di una diade. Non sappiamo ancora con certezza se questa verità verrà svelata nella seconda stagione o se nella realtà dei fatti, il Bambino non faccia parte di una diade dellaForza, ma essendo estremamente dotato, può anche usufruire del potere di guarigione. Staremo a vedere.

Nell'attesa di scoprire cosa accadrà nei nuovi episodi che presto arriveranno su Disney+, date un'occhiata ai nuovi poster ufficiali diffusi per The Mandalorian 2.