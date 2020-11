The Mandalorian, Baby Yoda e le difficoltà dell'essere padri in questo esilarante video!

Non è un segreto che buona parte del successo di Star Wars: The Mandalorian si debba al tenero Baby Yoda, che da subito ha conquistato il pubblico diventando oggetto di culto, tra i meme che impazzano sul web e gli infiniti articoli di merchandising che vanno a ruba. Nella serie, il cacciatore di taglie Din Djarin se ne prende cura come un padre.

E proprio da questo prende spunto un divertente video che ha iniziato nei giorni scorsi a diffondersi nel web. La clip, pubblicata da The Warp Zone, è visibile all'interno della notizia ed è incentrata sulle classiche dinamiche padre-figlio affrontate in decine di film e serie tv.

I tentativi di dare la pappa a Baby Yoda (con tanto di X-Wing al posto del proverbiale aeroplanino), Mando che trova un lavoretto in un ristorante per far quadrare i conti, oppure che si accascia stanchissimo sul divano, salvo commuoversi quando The Child mostra un disegno fatto da lui: le sequenze contenute nei cinque minuti della clip mostrano in chiave ironica tutte le sfumature dell'esperienza genitoriale.

"So di cosa parla lo show, si chiama The Mandalorian ed è lui il protagonista" ha recentemente sottolineato Carl Weathers, che ha diretto lo scorso episodio della serie dando concedendo molto spazio a Baby Yoda. "Ma il suo compagno, il suo pupillo, quel piccolo essere che lo accompagna nel suo viaggio ha questa dolcezza, queste qualità infantili che tutti amiamo nei più piccini."

Il nuovo episodio di Star Wars: The Mandalorian sarà in streaming su Disney+ da venerdì 27 novembre. Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione dell'episodio 2x04 del live-action targato Star Wars.