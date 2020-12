The Mandalorian, Baby Yoda o Dobby? Il peluche che fa discutere i fan

Baby Yoda è senza dubbio una delle creature più adorabili (forse, azzardiamo, la più adorabile in assoluto) che l'universo di Star Wars abbia mai partorito: il piccolo Grogu è stato il vero game changer per The Mandalorian, che anche grazie a lui è diventato uno dei prodotti più apprezzati del franchise in questi ultimi anni.

Gli omaggi al tenerissimo alieno, dunque, sono ormai innumerevoli: il merchandise ufficiale dello show ha sfruttato in ogni modo l'immagine del compagno di viaggio di Din Djarin, tra Funko Pop!, magliette, statue, peluche e chi più ne ha più ne metta.

A catalizzare l'attenzione dei fan, però, è stato negli ultimi giorni un peluche che di ufficiale ha ben poco e che sembrerebbe aver confuso le sembianze del nostro Grogu con quelle di un altro personaggio appartenente, però, ad un franchise che con Star Wars ha ben poco a che fare! In molti, infatti, più che Baby Yoda vedono nella suddetta bambola il povero Dobby, l'elfo domestico che ogni fan di Harry Potter che si rispetti porta nel cuore sin dalla sua prima apparizione.

Pensate anche voi che le sembianze del peluche siano effettivamente equivocabili? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo, ecco una statua dedicata ai due protagonisti di The Mandalorian; Baby Yoda, inoltre, è stato anche protagonista degli auguri di Natale di Rosario Dawson.