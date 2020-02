The Mandalorian: Baby Yoda entra ufficialmente nel dizionario come meme

Il piccolo personaggio di The Mandalorian è diventato una vera e propria divinità ormai, tanto che Oscar Isaac è stato criticato aspramente quando si è permesso di scherzarci su. La fortuna di Baby Yoda sul web gli ha procurato anche un biglietto d'ingresso per Dictionary.com, sito che si occupa di classificare anche tutte le parole legate ai meme.

L'annuncio arriva dall'account Twitter del sito stesso, che ha pubblicato la foto di Baby Yoda intento a bere l'ormai iconica zuppa di ossa. La sua espressione simboleggia perfettamente lo sbigottimento che proveranno i fan nello scoprire che anche lui fa parte del dizionario online, secondo gli autori del post.

Sotto la sezione meme del sito troviamo quindi la spiegazione: "Baby Yoda è il nome popolare per il personaggio noto come The Child nella serie tv di Star Wars The Mandalorian. È un esemplare della stessa specie dell'amato personaggio di Star Wars, Yoda. Baby Yoda è adorabile , l'aspetto amorevole ha aiutato a far sì che il personaggio divenisse un meme molto diffuso online."

Un fenomeno così importante per il web non poteva di certo essere ignorato da chi si occupa di catalogare tutto ciò che succede a livello linguistico. Ora che il piccolo ha conquistato anche i dizionari ci aspettiamo, come minimo, di vederlo anche sulla Luna a breve.

Tra i commenti al post c'è anche chi chiede a Twitter, visto il traguardo raggiunto, di far sì che l'account disattivato della fan page su Baby Yoda torni online. La seconda stagione di The Mandalorian ha una data di uscita, quindi non resta che aspettare per ritornare a seguire le imprese del mandaloriano e della piccola creatura a cui deve fare da genitore.