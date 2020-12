The Mandalorian: Baby Yoda incontrerà Luke Skywalker? Ecco la fan art definitiva

La seconda stagione di The Mandalorian è stata fin'ora caratterizzata da ritorni inaspettati in grado di sconvolgere i fan di Star Wars e secondo qualcuno è giunto il momento di riportare in scena un giovane Luke Skywalker.

Nel Capitolo 14 Din Djarin ha posizionato Grogu sulla rupe di Tython, perché potesse mettersi in comunicazione con un misterioso Jedi come consigliato da Ahsoka. Il piccolo è riuscito a stabilire una qualche connessione creando un campo di energia grazie alla Forza, ma l'episodio si è concluso con il suo rapimento, senza che potessimo saperne di più sul Jedi in questione.

I fan si sono comunque già adoperati a creare immagini che ci mostrano il futuro incontro di Baby Yoda con Luke Skywalker, che in questo periodo dovrebbe essere impegnato con la creazione del nuovo tempio Jedi. Ciò fa di lui il candidato ideale ed Apexform lo ritrae con l'immancabile spada laser verde de Il Ritorno dello Jedi, in un'ambientazione che ricorda da vicino Ahch-To. Nella seconda immagine Grogu si ritrova invece a fare i conti con la figura di Mace Windu, secondo molti ancora vivo dopo la sconfitta subita per mano di Anakin e di Palpatine in Episodio III.

C'è poi chi punta su Ezra Bridger di Rebels e chi sogna un arrivo in grande stile di Cal Kestis, dopo il suo fortunato debutto nel gioco Jedi: Fallen Order. Da che parte vi schierate? Chi sarà il maestro di Baby Yoda? Forse il grande Jar Jar Binks?