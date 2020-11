The Mandalorian, Baby Yoda con un inquietante nuovo spuntino nel nuovo Funko Pop!

Ormai Baby Yoda ha conquistato tutta la Galassia con i suoi grandi occhioni e la sua tenerezza, ma nell’episodio della scorsa settimana di Star Wars: The Mandalorian intitolato Capitolo 10: The Passenger il nuovo spuntino preferito di The Child è stato trovato un po' inquietante da alcuni fan.

Certo, Baby Yoda è dolce e carino e tutto il resto, ma lo era anche la signora rana. Tuttavia, la scena di Baby Yoda con il contenitore delle uova della signora rana è stata realizzata su misura con una nuovissima figura Funko Pop! da collezione.

La figura Funko Pop di Baby Yoda con contenitore per uova sarà disponibile per il preordine a partire da oggi, 9 novembre. Sarà possibile acquistarla su Entertainment Earth, Amazon e Walmart.

Speriamo che Funko non crei una figurina basata sull'altro spuntino presentato in questo episodio di The Mandalorian. Se sei disgustato dai ragni (specialmente quelli giganti dallo spazio), è probabile che questa scena sia stata molto peggio per te di Baby Yoda che mangia le uova della signora rana. Chiaramente, ciò che Baby Yoda mangia non è personale, perché Baby Yoda mangia qualsiasi cosa.



I fan più accaniti che intendono collezionare più oggetti possibili raffiguranti Baby Yoda non possono farsi scappare la replica a grandezza naturale alta circa 41 cm o il nuovo Funko Pop in cui Baby Yoda cavalca un Bantha e visto che il Natale si avvicina, non perdetevi le decorazioni natalizie di Baby Yoda.

Leggete la nostra recensione del secondo episodio di The Mandalorian con nuovi episodi in arrivo ogni venerdì su Disney+.