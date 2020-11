The Mandalorian, Baby Yoda è lo Jedi più forte di tutti i tempi?

Ci è voluta una stagione e mezza, ma ormai The Mandalorian si è ricollegata alla trilogia prequel di Star Wars in modo estremamente evidente. Molti sono i dubbi che riguardano ancora Baby Yoda ma, qualcuno ipotizza addirittura che il tenero Bambino possa essere lo Jedi più forte di tutti i tempi.

Come abbiamo visto, il piccolo omino verde è una pedina fondamentale nei piani di Moff Gideon, e il suo sangue è stato utilizzato per alcuni esperimenti in un laboratorio per la clonazione. Nel corso del Capitolo 12 di The Mandalorian attraverso l'uso di un ologramma, viene rivelato dal dottor Pershing che Baby Yoda ha il più alto "conteggio M" che abbiano mai visto, un riferimento diretto ai Midi-chlorians, le particelle di vita intelligenti che abitano ciascun organismo e che se presenti in misura molto elevata ci fanno comprendere che siamo in presenza di uno Jedi.

Poiché non si conoscono esseri viventi con un tale numero di Midi-chlorians, possiamo presupporre per l'appunto che Baby Yoda sia lo Jedi più potente che esista. Questa ipotesi è ulteriormente suffragata dal fatto che sia ricercato con molta intensità. Insomma quello che sembra un tenero cucciolo affamatissimo, potrebbe essere l'essere più forte che l'universo di Star Wars abbia mai visto.

Al di là di tutte queste supposizioni, il Bambino continua a conquistare il pubblico di The Mandalorian con le sue incredibili scorpacciate e anche nell'ultimo episodio è stato in grado di strapparci un enorme sorriso. Voi cosa ne pensate di questa ipotesi? Fatecelo sapere nei commenti.