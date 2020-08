The Mandalorian, e se Baby Yoda fosse legato ad Ahsoka Tano?

Una nuova fan theory ha provato a fare luce sull'arrivo di Ahsoka Tano nella seconda stagione di The Mandalorian, svelando un possibile collegamento tra un importante arco narrativo di Star Wars: The Clone Wars e il futuro di Baby Yoda.

Attenzione, seguono spoiler su The Clone Wars 3.

La storia a cui la teoria fa riferimento è l'arco di Mortis, pianeta misterioso dove Anakin, Obi-Wan e Ahsoka hanno scoperto tre creature legate alla Forza: la Figlia (alleata della Luce), il Figlio (guardiano del Lato Oscuro) e il Padre, il quale ha il ruolo di mantenere l'equilibrio tra le due forze.

Come molti di voi ricorderanno, negli episodi in questione Ahsoka viene corrotta dall'oscurità del Figlio, ma il Padre riesce a salvarla trasferendo dentro di lei la forza vitale della Figlia. Ed è qui entra in gioco la nuova teoria: stando ad un utente Reddit, Ahsoka avrebbe usato i poteri della Figlia per creare il Bambino (nome con cui è conosciuto Baby Yoda nella serie Disney+) e diventare in questo modo la Madre.

Continua la teoria: "La Madre dà la propria vita per proteggere il Bambino, che prende il suo posto e cresce per diventare il Padre. Il compito del Padre è quello di potare equilibrio perciò crea i nuovi Figlio e Figlia (Kylo Ren e Rey, magari). Ed ecco l'equilibrio."

Voi cosa ne pensate? Vi sembra una teoria plausibile? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, Jon Favreau ha svelato come ha portato Star Wars in tv.