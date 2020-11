The Mandalorian, Baby Yoda e la sua passione per le uova: spunta una strana teoria

Nel Capitolo 10 di The Mandalorian abbiamo visto il simpatico Baby Yoda intento ad esplorare le meraviglie gastronomiche della galassia lontana lontana e al riguardo è persino spuntata una folle teoria.

A riportarla è un giornalista di /Film, scrivendo su Twitter: "So che alcuni di voi sono rimasti disgustati alla vista di Baby Yoda che mangia le uova della Signora Rana. Nella nostra live chat qualcuno ha avanzato una teoria divertente: il serbatoio e le uova saranno distrutte e il Bambino rigurgiterà le uova in stile David Blaine. Si scoprirà che non le stava mangiando, in realtà le stava proteggendo".

Sarebbe leggermente disgustoso ma, pur essendo piccolo e tenero, il Bambino è stato capace di atteggiamenti fuori dal comune. Dopotutto non è di certo umano. Il fatto è che il modo in cui ha ingurgitato le uova lascia poco spazio ai dubbi: la sua era proprio fame! Inoltre, ha dimostrato una certa passione per le rane crude e per i ragni congelati ispirati da Episodio V, e di certo il suo intento in quelle occasioni non era quello di salvaguardare le vite di tali creature.

Insomma, con buona pace dei vegani, Baby Yoda è un affamatissimo onnivoro capace di divorare un po' di tutto solo per soddisfare i propri capricci. Cosa ne pensate? Vedremo davvero il Bambino vomitare uova per far felice Lady Rana? Diteci la vostra nei commenti!