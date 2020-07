The Mandalorian, un Baby Yoda da portare sempre con noi è tutto quello che ci serve

Di gadget a tema Baby Yoda ce ne sono davvero di ogni tipo, ma sapevate che la piccola star di The Mandalorian si troverebbe benissimo sulla vostra spalla? Per scoprire cosa vogliamo dire, restate con noi dopo il salto.

Prima del debutto di The Mandalorian su Disney+, nessuno si sarebbe potuto aspettare il fenomeno Baby Yoda, ma una volta introdotto il personaggio nello show, è stato chiaro fin da subito come i fan di Star Wars avessero trovato un nuovo (s)oggetto ricorrente per le loro collezioni.

E in effetti, non ci è voluto molto affinché Baby Yoda, o The Child, come sarebbe più corretto chiamarlo, si potesse trovare ovunque, dagli zainetti ai calzini, dalle scatole di cereali agli adesivi per auto, e persino sulle decorazioni natalizie.

Adesso però, sappiate che è possibile avere l'adorabile creaturina sempre con voi, grazie a questo peluche acquistabile direttamente dal sito Shop Disney.

Si tratta, come vedete anche dalle foto nella nostra gallery, di una riproduzione di The Child con attaccati dei magneti che potranno permettervi di portarlo comodamente adagiato sulla spalla, senza la preoccupazione che possa cadere e perdersi o rovinarsi.

Al momento, The Child Magnetic Shoulder Plush è disponibile sullo store al prezzo di $19.99.

E voi, lo comprerete? Fateci sapere nei commenti.