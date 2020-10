The Mandalorian: Baby Yoda diventa una splendida zucca di Halloween nel video di Disney

Baby Yoda è tornato giusto in tempo per festeggiare Halloween come si deve. Dopo aver pubblicato la sensazionale prima puntata di The Mandalorian 2, Disney ha quindi deciso di conquistare i fan con una zucca a tema.

Nell'immagine diffusa sui social possiamo apprezzare una vera e propria scultura ricavata dal tipico ortaggio arancione. Le parti superiori e inferiori servono a rappresentare la culla tecnologica che il Bambino utilizza per spostarsi al seguito di Din Djarin, mentre al centro troviamo la piccola creatura in tutto il suo splendore.

Scorrendo è possibile seguire anche un video che ci mostra, a velocità aumentata, come è stata realizzata l'opera. Con un po' di impegno e qualche bella zucca da sacrificare potrebbero riuscirci tutti... o almeno è ciò che si augurano i fan che si saranno sicuramente precipitati al supermercato più vicino per cercare di accaparrarsi la più grande cucurbitacea disponibile.

Già nella prima puntata abbiamo potuto notare moltissimi primi piani del Bambino. Anche se stavolta non l'abbiamo visto in azione mentre usa la Forza, sembra che gli autori abbiano capito l'importanza di un personaggio tanto amato ed è probabile che abbia un ruolo ancora maggiore nelle prossime puntate, anche considerando che la trama della seconda stagione ruoterà attorno al tentativo di riconsegnarlo alla sua specie.

Abbiamo inoltre potuto fare la conoscenza di un gigantesco drago Kryat. Non molto amichevole, a differenza di Baby Yoda.