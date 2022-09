The Mandalorian, Baby Yoda sta per tornare in versione Tamagotchi!

A quasi tre anni di distanza dalla sua prima apparizione in The Mandalorian, Grogu (o Baby Yoda) ha catturato il cuore dei fan della prima serie tv di Star Wars. Il merchandising dello show si è concentrato moltissimo sul personaggio e ora chi ha sempre sognato di poterlo allevare sarà accontentato grazie al Grogu Tamagotchi!

Si tratta del secondo Tamagotchi ufficiale basato sul franchise di Star Wars dopo l'uscita dello scorso anno di R2-D2. E naturalmente, dato il successo ottenuto da Baby Yoda, non stupisce che sia stato scelto come secondo personaggio del franchise per realizzare una versione Tamagotchi.



Da oggi sono disponibili su Amazon i pre-order del prodotto e secondo i bene informati il lancio sul mercato avverrà in concomitanza o quasi con la distribuzione della terza stagione di The Mandalorian. Se non l'avete ancora fatto recuperate il trailer di The Mandalorian 3.



Il finale della seconda stagione di The Mandalorian ha visto Grogu e Din Djarin (Pedro Pascal) separarsi, con il primo pronto ad allenarsi con Luke Skywalker; in quel momento il protagonista si è tolto l'elmo per mostrare il proprio volto, lasciando stupefatti gli spettatori.

In The Book of Boba Fett i due si sono poi successivamente riuniti. Quale sarà l'evoluzione della trama nella terza stagione?



In ogni caso Pedro Pascal vorrebbe un film per il finale di The Mandalorian, un escamotage utilizzato anche da altre serie tv per concludere definitivamente l'arco narrativo.