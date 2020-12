The Mandalorian, Baby Yoda e il tributo a Darth Vader nel capitolo 14

The Mandalorian Capitolo 14 ci ha rivelato diverse cose tra cui una parte dei poteri di Baby Yoda. Dopo aver portato Grogu alle rovine di un tempio Jedi, come suggerito da Ahsoka, Mando incontra Boba Fett e Fennec Shand, che accettano di aiutarlo a proteggere Grogu se Mando riconsegnerà a Boba Feet la sua armatura.

Questo elemento riscrive la storia di origine di Jango Feet, e mentre l’insolito trio fa squadra e affronta alcuni stormtrooper, finiscono per perdere The Child. Il povero Grogu viene preso e consegnato a Moff Gideon, che lo rinchiude in una cella. Tuttavia, mentre è imprigionato, Grogu mostra le sue abilità della Forza, che ricordano quelle usate proprio da Darth Vader.



Quando Moff Gideon entra nella cella di Grogu lo vediamo scagliarsi con la Forza e soffocare i suoi due rapitori Stormtrooper prima di sbatterli contro il muro, facendo affidamento su una mossa usata solo da Darth Vader e Kylo Ren. Chiaramente, il lato oscuro della forza è forte in Baby Yoda, e questo potrebbe spiegare il suo status apparentemente unico tra i Jedi.



Sfortunatamente, questo uso della Forza è troppo per il piccolo Grogu che prosciuga la sua energia e si addormenta, quindi non è stato in grado di scappare. Questo piccolo tributo a Vader è arrivato in un momento triste poiché questa settimana ha visto anche la morte dell'attore David Prowse interprete di Darth Vader nella trilogia originale.



Leggete la nostra recensione di The Mandalorian Capitolo 14 in attesa degli ultimi due episodi della serie Disney+.