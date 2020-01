The Mandalorian e Baby Yoda trionfano alle nomination per i VES Awards

Alle nomination per la diciottesima edizione dei VES Awards, la serie TV The Mandalorian ha ottenuto il maggior numero di candidature insieme a Game of Thrones. Protagonista del trionfo anche il simpatico Baby Yoda, presente in molte delle categorie riguardanti la serie disponibile su Disney+.

Come ogni anno si avvicinano i VES Awards, la kermesse organizzata da Visual Effect Society che premia i professionisti degli effetti visivi che si sono distinti in ambito cinematografico e televisivo. In attesa della cerimonia di premiazione, che si terrà il prossimo 29 gennaio al Beverly Hilton Hotel, sono state, ovviamente, rese pubbliche le nomination che, per quel che riguarda le serie TV, vede primeggiare l'opera ideata da Jon Favreau e ambientata nell'universo immaginario di Star Wars.

The Mandalorian condivide il primato di candidature insieme a Game of Thrones. Entrambe, infatti, ne hanno ricevute sei, e in alcune di esse l'attenzione è rivolta al personaggio The Child, che i fan di Star Wars hanno simpaticamente ribattezzato Baby Yoda.

Ecco l'elenco delle candidature riguardante The Mandalorian:

Outstanding Visual EFfects in a Photoreal Episode: The Mandalorian - The Child

Outstranding Animated Character in an Episode or Real - Time Project: The Mandalorian - The Child, Mudhorn

Outstranding Created Enviroment in an Episode, Commercial, or Real-Time Project: The Mandalorian - Nevarro Town

Outstanding Virtual Cinematography in a CG Project: The Mandalorian - The Prisoner; The Roost

Outstanding Model in a Photoreal or Animated Project: The Mandalorian - The Sin; The Razorcrest

Outstanding Effects Simulations in an Episode, Commercial, or Real-Time Project: The Mandalorian - The Child; Mudhorn

Cosa ne pensate delle nomination ricevute dalla serie con protagonista l'attore Pedro Pascal? Nel frattempo potete dare uno sguardo al video ideato da alcuni fan che vede The Mandalorian come uno spaghetti western, mentre sempre dal web è stato realizzato un meme con IG-11 e Anakin Skywalker.