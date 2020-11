The Mandalorian 2: Baby Yoda si redime e scaccia le polemiche legate all'episodio 2

In seguito agli eventi del Capitolo 10, il terribile Baby Yoda era stato accusato di genocidio in una polemica tutto sommato divertente e non troppo accesa. In ogni caso è arrivata la nuova puntata di The Mandalorian a ristabilire l'onore del Bambino e a fargli riguadagnare preziosi punti nella classifica dei personaggi più teneri di sempre.

L'affamato co-protagonita della serie aveva infatti sviluppato una certa passione per le uova di Lady Frog, un personaggio conosciuto da Mando nella seconda puntata della nuova stagione. Essendo una degli ultimi esemplari della sua specie, la Signora Rana ha fatto di tutto per proteggere le sue uova e per poterle portare dal compagno... senza tenere conto però di Baby Yoda, che è riuscito ad ingurgitarne diverse senza pietà.

Ebbene, nella nuova puntata abbiamo visto Din Djarin affidare il piccolo alla coppia di rane umanoidi per poter partecipare ad una missione con altri mandaloriani. La raccomandazione è stata ovviamente quella di comportarsi a dovere, e in una particolare scena vediamo il bambino intento a fissare le uova attraverso il contenitore. La sua espressione stupita, quando si accorge che lì dentro ora ci sono delle forme di vita, dice tutto.

Nel finale Mando torna a recuperarlo e deve persino insistere perché il Bambino si diverte a giocare e ad accarezzare la rana neonata. L'eventualità che potesse divorarla a sorpresa è stata sempre dietro l'angolo, ma per fortuna sembra aver capito che quelle uova e le creature al loro interno sono molto importanti per i genitori.

Certo, non si è avverata la strana teoria basata sul rigurgito di Baby Yoda, ma possiamo comunque accontentarci.