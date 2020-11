The Mandalorian: Baby Yoda vittima dei leak, uno stuntman aveva spoilerato il nome mesi fa

Per quanto nella prima stagione di The Mandalorian il segreto sulla presenza di un piccolo Yoda nella serie sia stato mantenuto alla perfezione, un bel po' di dettagli riguardanti le nuove puntate erano già stati rivelati nei mesi scorsi.

Nel Capitolo 13 abbiamo scoperto che il vero nome di Baby Yoda... non è Baby Yoda. Sarebbe stato mitico, ma il sogno si è infranto. Il nome del personaggio, chiamato fino a questo momento con un generico "Bambino", è stato pronunciato da Ahsoka, dopo che la new entry ha tenuto una lunga conversazione con lui attraverso la Forza. Eppure la Forza scorre potente anche su Reddit, considerando quanto scritto dall'utente u/Denim_Dan a settembre 2020:

"Un mio amico ha un parente che fa lo stuntman a Hollywood. Ha lavorato ad entrambe le stagioni di The Mandalorian e prima che la stagione 1 uscisse aveva descritto il metodo innovativo che Disney stava usando per filmare la serie, riferendosi soprattutto ai grandi schermi usati per lo sfondo. E li ha descritti prima che ci fossero notizie al riguardo. Ieri ha detto al mio amico che Baby Yoda avrà un nome vero durante la nuova stagione. Non so come lo scopriremo, ma ha detto che il nome del Bambino sarà Grogu".

L'utente dichiarava di essere propenso a credergli, avendo lo stuntman precedenti esperienze in fatto di leak. Puntualmente, il tutto si è dimostrato fondato. Di solito le rivelazioni che arrivano da un amico del cugino di un conoscente suonano ridicole, ma questa volta c'era davvero un fondo di verità.

Fortunatamente la notizia non è stata riportata ovunque, trattandosi comunque di un dettaglio in fin dei conti secondario. Nonostante la sua tenerezza, Grogu continua ad attirare divertenti critiche.