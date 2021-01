The Mandalorian batte The Boys e vince il premio di serie più piratata del 2020

Lo sappiamo, la galassia di Star Wars è popolata da pirati, cacciatori di taglie e malavitosi della peggior specie, ma a quanto pare neanche il mondo reale scherza in quanto ad atti di pirateria, almeno a giudicare dai report riguardanti The Mandalorian.

Nella lista di serie scaricate illegalmente, stilata da TorrentFreak, la seconda stagione ideata da Jon Favreau e Dave Filoni sale sul gradino più alto del podio, una posizione che è stata a lungo appannaggio assoluto di Game of Thrones. Il madaloriano quest'anno ha deciso di spiegare le vele nere come si deve, dopo essere arrivato terzo nel 2019.

Un triste primato per Disney+, che può comunque vantarsi di aver battuto The Boys (al secondo posto) e Westworld (al terzo), entrambe alla loro prima apparizione nella lista delle serie più piratate. Per quanto riguarda le new entry troviamo poi Star Trek: Picard e The Outsider, rispettivamente alla quinta e all'ottava posizione.

Il resto della classifica propone invece produzioni già uscite nel 2019, come Vikings (al quarto porto), Rick e Morty (al sesto) e The Walking Dead (al settimo). In conclusione troviamo The Flash e Arrow, anche se le serie in America sono disponibili legalmente in streaming sul canale The CW.

TorrentFreak sottolinea come ci sia bisogno di almeno "tre abbonamenti a diversi servizi streaming e canali via cavo a pagamento per poter guardare legalmente tutte le serie. Con così tanti abbonamenti, lo spettatore medio potrebbe non essere in grado di pagarli tutti". La frammentazione del mercato potrebbe aver contribuito in una certa misura al fenomeno della pirateria e di sicuro sarà un problema che dovrà essere affrontato ancora più da vicino con l'arrivo di nuovi servizi.

A questo punto viene da chiedersi se la classifica resterà invariata nei prossimi anni, con The Mandalorian 3 o The Book of Boba Fett e con la terza stagione di The Boys.