The Mandalorian, Becoming e Simpson S31: tutte le uscite Disney+ da settembre a novembre

Attese ormai quanto quelle Prime Video e Netflix, le uscite Disney+ dei prossimi mesi faranno volare alta la fantasia dei fan di tutte le età: dalle avventure inedite di Olaf, ai documentari del mondo animale, fino ai più irriverenti Simpson, ecco tutte le date che dovete assolutamente segnare sul calendario!

Di seguito troverete l'elenco completo delle uscite, tra film e serie TV, mentre nel player in alto il bellissimo teaser trailer con tantissime immagini inedite.

18 settembre

- Becoming: documentario prodotto da LeBron James & Maverick Carter e narrante le stupefacenti vite e carriere di atleti di fama internazionale. Per approfondire vi rimandiamo al nostro first look di Becoming

- Sognando Beckham

- La leggenda di un amore - Cinderella

25 settembre

- La Società Segreta dei principi minori: film ispirato all'omonima serie TV narrante le avventure di un insolito membro della famiglia reale, che mal si adatta a tutte le regole che la sua posizione vorrebbe... Da qui la creazione di una sovversiva organizzazione segreta.

- Magic Of Disney’s Animal Kingdom: Partite insieme a Josh Gad per un viaggio unico dietro le quinte dei parchi e zoo a tema di casa Disney

- Il diritto di contare: premiato film del 2017 con Janelle Monàe, Kevin Costner e Taraji Henson

- Colpa delle stelle

2 ottobre

- I Simpson, stagione 31

9 ottobre

- The Right Stuff: la serie originale Disney+ racconterà i primi gironi del programma spaziale americano e della neonata NASA

- X-Men 2

- Le Cronache di Narnia: Il viaggio del veliero

16 ottobre

- Clouds: film basato sulla vera storia di Zach Sobiech, giovane musicista il cui cancro è peggiorato al punto da lasciargli solo qualche mese di vita.

- Meet the Chimps, serie originale Disney+ e National Geographic: esploreremo uno dei rifugi per scimpanzè più grandi del mondo, con ben 200 acri e 300 ospiti

23 ottobre

- Once Upon a Time a Snowman: attesissimo corto animato sulle origini di Olaf, l'adorabile pupazzo di neve di Frozen

- The Big Fib, originale Disney+: torna sotto la conduzione di Yvette Nicole Brown e Rhys Darby il primissimo game show di casa Disney

30 ottobre

- The Mandalorian, stagione 2

17 novembre

- LEGO Star Wars Holiday Special: Rey, Finn, Poe, Chewie, Rose e i loro amici droidi ritornano per uno speciale sul Life Day (una sorta di Festa del Ringraziamento), festività che i fan di George Lucas conoscono molto bene

18 novembre

- The Wonderful World of Mickey Mouse, serie originale Disney+ che racconterà avventure inedite di Topolino e dei suoi amici

20 novembre

- Marvel's 616, docu-serie originale Disney+: racconterà l'incredibile lavoro e le sfide affrontate dai creatori dell'universo Marvel dalla dimensione cartacea a quella televisiva

- Planes



