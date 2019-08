The Mandalorian: Bill Burr conferma che farà parte del cast

Continuano a giungere notizie sulla galassia di Star Wars nel corso del D23 Expo. Dopo la pubblicazione del primo trailer ufficiale di The Mandalorian , la nuova serie della Lucasfilm che seguirà le vicende di un cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal, arrivano nuove conferme sui membri del cast.

Dopo aver dato il benvenuto a Ming-Na Wen, l’agente May in Agents of Shield, è tempo di accogliere lo stand-up comedian Bill Burr, che ha confermato la sua presenza su Twitter. Un utente ha chiesto delucidazioni sulla partecipazione di Burr e quest’ultimo ha dato una risposta positiva scrivendo semplicemente la data di pubblicazione della serie su Disney+, ossia il 12 novembre.

Anche se è conosciuto maggiormente come comico, Bill Burr ha già avuto diverse esperienze sul set. Lo abbiamo visto, ad esempio, in Breaking Bad nei panni di Patrick Kuby, uno dei vari aiutanti di Saul Goodman. Partecipa anche alla famosa rapina del treno, in supporto di Walt, Jesse, e Mike. Il suo lavoro più recente, però, è in F Is for Family, di cui è creatore e anche doppiatore. La serie è distribuita su Netflix, così come alcuni suoi show di stand-up.



The Mandalorial è ideata, scritta e diretta da Jon Favreau ed è stata già confermata per una seconda stagione, le cui riprese inizieranno ad ottobre.