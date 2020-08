The Mandalorian, Bill Burr spera di tornare nella stagione 3: 'O anche in uno spin-off'

Nonostante alcuni report sostenessero il contrario, lo scorso giugno Bill Burr ha rivelato di non essere stato contatto per riprendere i panni del mercenario spaziale Mayfeld nella seconda stagione di The Mandalorian. Tuttavia, l'attore è ancora più che disponibile a partecipare ai prossimi episodi della serie.

"Cos'hai sentito? Hai letto qualcosa nei trade?" ha risposto ridendo a Movieweb, quando il sito lo ha interrogato sul suo potenziale ritorno nella serie di Star Wars. "Ehi, mi hai fatto letteralmente saltare il cuore. Mi sono emozionato. L'ultima volta che ho saputo di lui, era ancora bloccato in prigione. E non so molto riguardo a Star Wars, ma credo che sia morto e sepolto."

Ricordando che in realtà, fino a prova contraria, il personaggio è ancora vivo, l'attore ha fantasticato su una sua fuga di prigione in cerca di vendetta, magari "in una serie spin-off di The Mandalorian".

"Dopo la pandemia sembra passato un sacco di tempo, ma per me è stata una grande occasione" ha aggiunto il comedian. "Devo ringraziare Jon Favreau, e Rick Famuyiwa che ha scritto un bellissimo episodio e lo ha girato in stile Le Iene. È stato fantastico. Quando abbiamo girato all'interno di quell'astronave, avevamo a disposizione due o tre corridoi ma li hanno ripresi da angoli differenti."

Intanto, vi ricordiamo che manca ormai poco all'arrivo del trailer di The Mandalorian 2, la cui uscita su Disney+ è fissata al prossimo ottobre.