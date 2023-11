The Mandalorian, Bo Katan sostituirà Din Djarin? La risposta di Katee Sackhoff

The Mandalorian potrebbe concludersi con la stagione 4, e Katee Sackhoff ha risposto ai vari rumour che ipotizzavano il suo personaggio come protagonista della prossima stagione della serie.

Sackhoff, interprete di Bo Katan, ha risposto ad alcune domande al Fan Expo di San Francisco, e una in particolare parlava di una possibile stagione con lei come protagonista in seguito ai rumour che parlavano di un “non-ritorno” di Pedro Pascal nella serie:

“No. Penso che ci saranno sempre molte speculazioni in questo fandom. Sai, credo che sia uno dei motivi per cui la gente lo ama così tanto. E amano così tanto questo universo perché molte volte permette un'ambiguità sufficiente a far sì che le persone interpretino le cose nel modo in cui vogliono interpretarle. E da ciò deriva la possibilità di far trapelare molte informazioni errate, o semplicemente, di fare wishful thinking. E credo che la storia dei The Mandalorians e la storia di Bo-Katan dovessero essere raccontate, non credo in alcun modo che questo sottraesse qualcosa alla storia di Din Djarin, né è mai stata questa l'intenzione. E sapete, Pedro e io non siamo responsabili di chi sarà il protagonista dello show. Questo è lo show di Din Djarin, sarà sempre lo show di Din Djarin.”

Parole chiare quelle dell’attrice, che insiste sulla centralità di Din Djarin all’interno dello show. Ma se Pedro Pascal dovesse davvero lasciare il ruolo, chi potrebbe sostituirlo nei panni di Din Djarin?