The Mandalorian, Bob Iger conosce il vero nome di Baby Yoda

Con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker appena uscito nelle sale, il prossimo evento di casa Disney è l'atteso finale di stagione di The Mandalorian, episodio che potrebbe rivelare qualcosa di più sul tenero quanto misterioso Baby Yoda. Attenti a chiamarlo così però, perché potreste fare infuriare Jon Favreau.

"Il mondo sta chiamando il personaggio Baby Yoda, ma è sbagliato. Sono stato rimproverato nelle mie prime e-mail con Jon Favreau per averlo chiamato Baby Yoda" ha spiegato infatti Bob Iger, il CEO della Disney, durante un'ospitata al The Star Wars Show. "Sembrava così facile. Jon mi ha rimproverato un paio di volte. 'Non è Baby Yoda! Va bene, va bene. Non ha bisogno di dire nulla, ti emoziona e basta. Muove le orecchie, gli occhi. È davvero intrigante. La gente vuole sapere qual è il suo nome, qual è il suo vero nome. Tu lo conosci il suo vero nome, a proposito? Io lo conosco, ed è uno dei motivi per cui ora ho aumentato la mia sicurezza. Non voglio che qualcuno mi somministri qualche sorta di siero della verità."

Per poter acquistare il merchandise legato a Baby Yoda ci sarà da attendere ancora qualche mese (le prevendite stanno già andando forte su Amazon) , e questo perché la sua apparizione nello show doveva rimanere una sorpresa: "Non avevamo detto a nessuno della presenza del personaggio nella serie, o anche nel primo episodio. So che in questo periodo di feste tutti vogliono comprare i suoi giocattoli e altro. Non sono ancora usciti perché altrimenti avremmo dovuto rivelare il design a migliaia di persone in tutto il mondo. Non volevamo farlo, perciò si dovrà aspettare. Che in questo caso credo sia una buona cosa."

L'ottavo episodio della serie con Pedro Pascal debutterà il 27 dicembre. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione di The Mandalorian 1x07.