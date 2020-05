The Mandalorian, Boba Fett avrà un ruolo maggiore nella stagione 3?

Da quando l'Hollywood Report ha annunciato il ritorno di Temuera Morrison nei panni di Boba Fett per la seconda stagione di The Mandalorian, sono iniziate a circolare in rete diverse voci sull'iconico cacciatore di taglie e in particolare sul ruolo che ricoprirà all'interno della storia dello show.

Dopo le indiscrezioni sulla possibile interpretazione multipla di Morrison, che nel franchise dà il volto anche all'intero esercito di Cloni, un nuovo rumor afferma infatti che Boba Fett verrà introdotto nella seconda stagione per poi ricoprire un ruolo maggiore nella stagione 3.

La voce proviene da The Direct, sito dedicato principalmente ai titoli della saga targata Lucasfilm che in passato ha anche anticipato la possibile presenza di Ahsoka Tano in altre serie oltre a The Mandalorian, indiscrezione che però al momento non è ancora stata confermata ufficialmente.

Per saperne di più, dunque, non ci resta che attendere un'eventuale conferma (o smentita) da parte dei principali outlet di Hollywood o direttamente dalla Casa di Topolino. Nel frattempo vi ricordiamo che, a diversi mesi di distanza dall'arrivo della stagione 2 prevista per il prossimo ottobre, Jon Favreau ha già iniziato a lavorare a The Mandalorian 3.

Voi cosa vi aspettate dal ritorno di Boba Fett? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle nostre prime impressioni sulla docuserie di The Mandalorian.