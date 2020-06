The Mandalorian e Boba Fett, scopriamo insieme i legami tra lo show e il personaggio

Quando Disney presentò The Mandalorian la mente di tutti i fan storici della saga corse inevitabilmente a Boba Fett: il protagonista interpretato da Pedro Pascal è evidentemente figlio dell'estetica del celebre personaggio di Star Wars, che non a caso avrebbe dovuto essere approfondito in altri progetti.

Su Boba Fett, in effetti, si è sempre detto forse troppo poco rispetto all'innegabile carisma del personaggio: l'abbiamo visto nei film della trilogia originale, abbiamo visto le sue origini nella trilogia prequel, ma non gli è mai stato dedicato lo stesso spazio lasciato ad altri personaggi.

The Mandalorian, oltre a rilanciare la figura generica del cacciatore di taglie con il suo amatissimo protagonista, sarà dunque un grandissimo trampolino di ri-lancio per il nostro Boba Fett, il cui arrivo nello show creato da Jon Favreau è stato annunciato in pompa magna alcuni mesi fa ed è stato accolto dall'entusiasmo generale della fanbase.

Scopriamo insieme nel nostro video, dunque, quali sono gli aspetti che legano The Mandalorian a Boba Fett e al resto dell'universo di Star Wars: Giancarlo Esposito, intanto, ha recentemente parlato delle incredibili magie che hanno luogo sul set virtuale di The Mandalorian; Jon Favreau, invece, ha svelato un easter egg di The Mandalorian che potreste aver perso.