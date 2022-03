The Mandalorian e Book of Boba Fett da Oscar: ecco cosa lega le serie Dinsney+ a CODA

CODA ha trionfato agli Oscar 2022, vincendo ben 3 premi tra i più ambiti della serata e a quanto pare il film targato Apple ha uno stretto legame con le serie Disney+ The Mandalorian e The Book of Boba Fett. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Troy Kotsur è diventato il primo attore sordo a vincere il premio come miglior attore non protagonista agli Oscar per il suo ruolo in CODA e forse non lo sapete, ha lasciato anche un segno importante nell'amato franchise di Star Wars attraverso il suo lavoro, apparendo non solo come predone nella prima stagione di The Mandalorian ma, contribuendo anche fattivamente alla creazione del linguaggio dei segni usato dai Tusken nell'universo fantascientifico creato da George Lucas.

Parlando in precedenza con The Daily Moth, Kotsur ha spiegato come è stato contattato per aiutare a dar vita a questa particolare lingua e come, si è svolto tutto il processo creativo:

"Ho fatto ricerche sulla cultura e l'ambiente dei Tusken Raiders", ha detto Kotsur. "Ho fatto tutto ciò che potevo per apprendere ogni informazione possibile su questa gente della sabbia, non volevo che il loro linguaggio riproponesse la classica lingua dei segni, volevo di più. Volevo che il loro linguaggio rispecchiasse la loro cultura e il loro ambiente di vita".

L'universo di Star Wars ha avuto un ruolo importante nella vita di Kotsur e proprio Star Wars: Una nuova lo hanno convinto ad entrare a far parte del mondo della recitazione quando aveva 8 anni: "Quindi, immagina di stare seduto al cinema senza essere in grado di sentire nulla. Ma le immagini di questo film sono state incredibili. Ho visto le luci sparate in ogni lato, quelle ambientazioni", ha detto Kotsur. "Sono tornato a teatro e l'ho visto 28 volte, ed è stato il primo film che mi ha ispirato. Sono rimasto affascinato dalla fantasia e da tutti i personaggi e questo ha davvero acceso il mio interesse per il cinema e mi ha portato qui fino ad oggi".