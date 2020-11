The Mandalorian, Boss Logic immagina Rahul Kohli nei panni di Ezra Bridger di Rebels

I fan di Star Wars: The Mandalorian hanno ora in mente una sola domanda dopo il quinto episodio della seconda stagione, "Capitolo 13 - La Jedi": quale Jedi oltre ad Ahsoka Tano (Rosario Dawson) comparirà nella serie live-action Disney+ creata da Jon Favreau, apparizione che al momento sembra essere assolutamente necessaria.

La risposta più scontata - come già spiegato altrove - è Luke Skywalker, mentre sono già in molti a pensare che possa addirittura trattarsi di Cal Kestis di Star Wars Jedi: Fallen Order, anche se con un possibile sequel del videogioco in lavorazione e con un percorso narrativo non ancora completo è difficile esprimersi al riguardo e con certezze canoniche precise.



Discorso diverso vale invece per l'Ezra Bridger di Star Wars: Rebels, che è effettivamente uno dei pochi Jedi ufficialmente ancora sopravvissuti all'Ordine 66 e in vita. Ci ha allora pensato il sempre puntualissimo BossLogic a immaginare con un fantastico poster la versione live-action dell'amato personaggio d'animazione, nei cui panni l'artista web ha fantasticato la presenza dell'attore Rahul Kohli, visto recentemente in The Hunting of Bly Manor di Netflix.



Il risultato è come al solito convincente e fa sperare in un'eventuale chiamata dell'interprete. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.



