The Mandalorian parte col botto: una scena del primo episodio fa impazzire i fan

Si dice che il secondo album sia la prova più difficile per un'artista: lo stesso discorso vale per la seconda stagione di una serie TV di successo come The Mandalorian, chiamata a non tradire le aspettative createsi dopo una prima stagione apprezzata a tutte le latitudini da un fandom complicato come quello di Star Wars.

L'essere ormai uno dei prodotti di punta del franchise (che sembra intenzionato a puntare in maniera sempre più massiccia sulla serialità televisiva) comporta un carico di pressioni notevole, che Jon Favreau e soci hanno deciso di affrontare andando a giocarsi immediatamente una delle carte di maggior valore a loro disposizione

Ebbene sì, il primo episodio della seconda stagione di The Mandalorian ci ha già regalato un primo sguardo al redivivo Boba Fett, che ci viene mostrato intento ad osservare da lontano il nostro Mando poco dopo che quest'ultimo abbia recuperato l'armatura del leggendario cacciatore di taglie.

Il ritorno di Boba Fett era stato annunciato da un bel po', ma insomma, trovarselo davanti all'improvviso poco dopo il "pronti, via" è stato decisamente un bel colpo al cuore! Avete apprezzato la scelta della produzione? Diteci la vostra nei commenti! Disney, intanto, ha finalmente confermato che Rosario Dawson sarà Ahsoka Tano in The Mandalorian; ecco, invece, una bambola di Baby Yoda che farà impazzire i fan di The Mandalorian.