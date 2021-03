The Mandalorian, brutte notizie per i fan: cancellati due libri dedicati alla serie

Dopo il grande successo ottenuto da The Mandalorian su Disney+, Lucasfilm diverso tempo fa ha annunciato l'arrivo di un romanzo originale e uno speciale art book dedicati alla serie di Jon Favreau. Tuttavia, entrambi i progetti sono stati cancellati proprio in queste ore.

Le motivazioni, stando a quanto comunicato dalle case editrici DK Books e Del Rey Books, al lavoro rispettivamente su 'The Mandalorian Ultimate Visual Guide' e 'The Mandalorian Original Novel', sono da ritrovarsi nel "mondo in continua espansione" dello show, per cui è stato annunciato l'arrivo di una terza stagione e ben due serie spin-off (Ahsoka e Rangers of the New Republic) che termineranno in un grande evento crossover.

"A causa del mondo in continua espansione di The Mandalorian, al momento non pubblicheremo più 'The Mandalorian Original Novel', poiché la storia continuerà a svolgersi sullo schermo," si legge nel tweet pubblicato da Del Rey Books. "Adoriamo collaborare con Adam Christopher e siamo già lavorando con lui su un altro libro. Non vediamo l'ora di condividerne i dettagli in futuro."

Per altri approfondimenti, vi lasciamo a tutte le serie TV di Star Wars in arrivo nei prossimi anni. La prima, prevista per il 2022, sarà un prequel di Rogue One con protagonista Cassian Andor.