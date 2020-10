The Mandalorian, Bryce Dallas Howard: 'Aspetto le reazioni dei fan alla seconda stagione'

Mentre iniziamo a conoscere i primi dettagli sulla puntata di esordio di The Mandalorian 2, la regista Bryce Dallas Howard ha voluto dedicare un post sul suo profilo Instagram ai numerosi fan dello show di Disney+.

Trovate il messaggio, in cui è presente una foto della regista insieme a questa didascalia, in calce alla notizia: "Mi ricordo quando un anno fa nessuno sapeva dell'esistenza di Baby Yoda. È stato il segreto più difficile da mantenere ed eravamo tutti entusiasti! Non vedo l'ora che tutti possano guardare le puntate di questa nuova stagione di The Mandalorian, ci saranno un sacco di novità interessanti! Grazie a Disney+, Lucasfilm ma soprattutto ai nostri capi senza paura, Jon Favreau e Dave Filoni. Segnate sui vostri calendari questa data, il 30 ottobre. This is the way".

Il post è stato accolto con entusiasmo da tutti gli appassionati, ricevendo quasi novantamila Mi Piace e più di 300 commenti. Non resta che aspettare il 30 ottobre per vedere la prima puntata della serie ambientata nell'universo di Guerre Stellari e incentrata sul viaggio del Mandaloriano e di Baby Yoda, se non l'avete ancora visto vi segnaliamo che è disponibile l'ultimo trailer dedicato a The Mandalorian 2, mentre in questa notizia sono presenti alcune indiscrezioni su personaggi della seconda stagione.