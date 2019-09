The Mandalorian: Bryce Dallas Howard avrà un cameo nella serie Star Wars?

Bryce Dallas Howard fa parte del team di registi che ha realizzato The Mandalorian insieme a Dave Filoni, Rick Famuyiwa, Deborah Chow e Taika Waitit, ma avrà anche un ruolo davanti alla macchina da presa?

Visto che Waititi ha dato la voce al droide IG-11, molti si sono chiesti se anche l'attrice parteciperà con un cameo nella serie live-action di Jon Favreau. Intervistata da Adam Tanswell, però, la Howard ha confermato che non avrà alcun cameo: "No, mi piace stare dietro la macchina da presa."

L'attrice e regista ha poi parlato della sua prima esperienza su un set di Star Wars, che risale al 1998 con le riprese de La minaccia fantasma: "Sono andata a trovare Natalia un po' di volte sul set quando avevamo tipo 16 anni, e sono cresciuta intorno a George Lucas e tutto il resto. E' la mia infanzia, è questo che provo. Andare sul set di Star Wars mi ricorda l'infanzia. E' un'esperienza meravigliosa."

Ambientata dopo gli eventi de Il Ritorno dello Jedi, The Mandalorian esplorerà il contesto che ha portato all'ascesa del Primo Ordine dopo la caduta dell'Impero. Il Mandaloriano protagonista sarà interpretato da Pedro Pascal, mentre nel resto del cast troveremo anche Gina Carano, Nick Nolte, Giancarlo Esposito e Carl Weatchers. Avete già visto il trailer di The Mandalorian?