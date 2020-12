The Mandalorian, Bryce Dallas Howard su Bo-Katan: 'Ho seguito la visione di Dave Filoni'

Dopo aver diretto un episodio sostanzialmente stand-alone della prima stagione di The Mandalorian, se non per l'introduzione del personaggio di Cara Dune (Gina Carano), Bryce Dallas Howard è tornata di recente dietro la macchina da presa per uno dei capitoli più importanti della serie Disney+.

La star di Jurassic World ha infatti firmato la regia de "L'erede", l'episodio che ha firmato il debutto della versione live-action di Bo-Katan Kryze interpretata da Katee Sackhoff, aprendo le danze per gli eventi che hanno portato all'esplosivo finale di stagione disponibile dallo scorso venerdì. Un compito che, a quanto pare, è stato facilitato dalla presenza della Sackhoff e Dave Filoni sul set.

"Penso che avrei avuto molta più pressione se non fosse stato per Katee Sackhoff che interpretava Bo-Katan, o se non fosse stato presente Dave Filoni. Ma poiché Dave Filoni era lì, e Katee aveva vestito i panni di Bo per un decennio, per me fondamentalmente si è trattato di dare vita alla visione di Katee e di Filoni, insieme alla visione di Jon Favreau" ha spiegato la Howard. "Era quello il mio principale obiettivo, piuttosto che imporre la mia prospettiva su The Clone Wars. Ci sono persone che hanno trascorso più tempo su questi progetti e hanno vissuto questi personaggi in questo mondo. Quindi mi sono divertita a fare questo. Si trattava di riunire tutti gli esperti nella stanza e dire: "Penso che questa sia la storia che stai raccontando. Ti sembra giusta?' E loro rispondono 'Si'. Questo era il mio ruolo."

